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Parigi: andamento rialzista per Bureau Veritas

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: andamento rialzista per Bureau Veritas
Scambia in profit l'azienda che offre servizi di valutazione e certificazione della conformità nei settori della qualità, della salute, della sicurezza e dell'ambiente, che lievita del 3,13%.
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