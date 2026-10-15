Milano 16:14
49.197 -1,12%
Nasdaq 16:14
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Dow Jones 16:14
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Londra 16:14
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Francoforte 16:14
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Parigi: andamento sostenuto per Carrefour

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: andamento sostenuto per Carrefour
Rialzo marcato per il colosso della grande distribuzione, che tratta in utile del 2,63% sui valori precedenti.
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