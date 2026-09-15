Milano 14:29
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Parigi: andamento negativo per LVMH

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: andamento negativo per LVMH
Si muove verso il basso la holding francese, con una flessione del 2,62%.
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