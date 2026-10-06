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Parigi: brillante l'andamento di Stellantis

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: brillante l'andamento di Stellantis
Avanza la casa automobilistica italo-francese-statunitense, che guadagna bene, con una variazione del 3,12%.
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