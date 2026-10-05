Parigi: scambi al rialzo per Stellantis
(Teleborsa) - Seduta positiva per la casa automobilistica italo-francese-statunitense, che avanza bene del 2,11%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Stellantis evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Stellantis rispetto all'indice.
Il quadro tecnico di Stellantis suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 3,909 Euro con tetto rappresentato dall'area 4,002. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 3,853.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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