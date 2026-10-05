Parigi: scambi al rialzo per Stellantis

(Teleborsa) - Seduta positiva per la casa automobilistica italo-francese-statunitense , che avanza bene del 2,11%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Stellantis evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Stellantis rispetto all'indice.





Il quadro tecnico di Stellantis suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 3,909 Euro con tetto rappresentato dall'area 4,002. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 3,853.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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