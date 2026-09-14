Schneider Electric, quotazioni in calo a Parigi
(Teleborsa) - In forte ribasso il gruppo industriale francese, che mostra un -4,33%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Schneider Electric, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario della multinazionale dei prodotti elettrici che si presenta evidenzia un indebolimento della curva con rischio di test dell'ostacolo visto a quota 275,2 Euro. Al contrario uno spunto rialzista potrebbe innescare una salita fino a 281,7. Tecnicamente è atteso un proseguimento della trendline ribassista al test del minimo più immediato stimato a quota 271,8.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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