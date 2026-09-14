Schneider Electric, quotazioni in calo a Parigi

(Teleborsa) - In forte ribasso il gruppo industriale francese , che mostra un -4,33%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Schneider Electric , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo scenario della multinazionale dei prodotti elettrici che si presenta evidenzia un indebolimento della curva con rischio di test dell'ostacolo visto a quota 275,2 Euro. Al contrario uno spunto rialzista potrebbe innescare una salita fino a 281,7. Tecnicamente è atteso un proseguimento della trendline ribassista al test del minimo più immediato stimato a quota 271,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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