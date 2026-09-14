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Parigi: in perdita Schneider Electric

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: in perdita Schneider Electric
A picco il gruppo industriale francese, che presenta un pessimo -4,33%.
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