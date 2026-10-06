Milano 10:49
51.472 +1,29%
Nasdaq 5-ott
31.076 0,00%
Dow Jones 5-ott
51.268 +0,18%
Londra 10:49
10.596 +0,94%
Francoforte 10:49
25.503 +0,98%

Petrolio a 88,72 dollari alle 08:30

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 88,72 dollari alle 08:30
Prezzo del greggio Wti a 88,72 dollari per barile alle 08:30.
Condividi
```