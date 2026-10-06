Pfizer, Mimit: al lavoro su soluzione industriale e occupazionale per futuro sito Catania

(Teleborsa) - Nuovo tavolo al Mimit sul futuro dello stabilimento Pfizer di Catania, a seguito dell’annuncio da parte della multinazionale della farmaceutica della dismissione definitiva di due linee di produzione del sito, con conseguenti effetti sul piano occupazionale. Ne dà notizia lo stesso Ministero spiegando che nel corso dell’incontro, l’azienda ha comunicato che sta proseguendo la ricerca di una soluzione industriale e occupazionale. Pfizer ha inoltre ribadito di considerare strategico lo stabilimento etneo, confermando l’intenzione di proseguire gli investimenti sul sito.



Il Mimit, dal canto suo ha chiesto alla società di continuare a lavorare ad una prospettiva industriale e occupazionale di più ampio respiro in grado di garantire continuità e sviluppo al sito.



Gli elementi emersi al tavolo rappresentano un punto di partenza per rafforzare il confronto già avviato dal Ministero, con l’obiettivo di individuare soluzioni industriali e occupazionali concrete per lo stabilimento etneo. Un ulteriore approfondimento sul futuro del sito avverrà il 23 ottobre a Catania, con la visita del ministro Urso allo stabilimento del Gruppo e l’incontro con i vertici della società biofarmaceutica.



Un nuovo tavolo è stato programmato per il 10 novembre.

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