Recordati, Respighi BidCo alza corrispettivo a 53 euro e proroga periodo adesione al 23 ottobre

Recordati

Il nuovo premio

Proroga del periodo di adesione

il Periodo di Adesione all’Offerta, come prorogato, terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del 23 ottobre 2026 (estremo incluso);

(estremo incluso); la Data di Pagamento del nuovo corrispettivo, originariamente prevista per il 23 ottobre 2026, è fissata per il 2 novembre 2026 ;

; la Riapertura dei Termini (ove applicabile) originariamente prevista per le sedute dal 26 al 30 ottobre 2026, avverrà nelle sedute dal 3 al 9 novembre 2026;

la Data di Pagamento ad Esito della Riapertura dei Termini (ove applicabile), originariamente prevista per il 9 novembre 2026, è fissata per il 17 novembre 2026.

(Teleborsa) -ha incrementato il corrispettivo dell'opa suda 51,29 euro (cum dividend) aper ciascuna azione portata in adesione all'offerta.Tenuto conto del saldo residuo del dividendo di, corrisposto con riferimento a tutte le azioni in circolazione alla data di stacco della relativa cedola, ossia il 18 maggio 2026 (escluse le azioni proprie), il nuovo corrispettivo esprime un corrispettivo cum saldo dividendo 2025 pari aL'offerente - si legge in una nota - ritiene che il nuovo corrispettivo rappresenti una, riflettendone le prospettive stand-alone, in particolare alla luce dell’attuale contesto di mercato, che ha visto un progressivo deterioramento delle valutazioni nel settore europeo dell’healthcare e della specialty pharma nell’ultimo periodo. Il nuovo corrispettivo costituisce la propria migliore e finale determinazione del corrispettivo dell'offerta e che non si procederà ad ulteriori incrementi dello stesso.Il nuovo corrispettivo cum saldo dividendo 2025 incorpora, tra l'altro, unrispetto al prezzo ufficiale alla data del 25 marzo 2026 (ossia, l’ultimo giorno di borsa aperta prima della pubblicazione il 26 marzo 2026 del comunicato relativo alla manifestazione di interesse non vincolante da parte di CV) e un premio delrispetto alla media aritmetica ponderata dei prezzi ufficiali uno, tre, sei e dodici mesi precedenti la suddetta data.In caso di adesione totalitaria all'offerta, ovverosia nel caso in cui tutte le 198.525.562 azioni oggetto dell'offerta siano portate in adesione, l’, calcolato sulla base del nuovo corrispettivo, è pari aL'offerente ha concordato con Borsa Italiana una proroga del periodo di adesione all'offerta, la cui conclusione era originariamente prevista per il 15 ottobre 2026 (estremo incluso), perConseguentemente: