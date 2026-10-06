UE, fonti MEF: tema inflazione sarà discusso durante riunioni Eurogruppo ed Ecofin

I prossimi appuntamenti

(Teleborsa) - Il ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, come già accaduto nel mese di marzo scorso, porterà all'attenzione dell'Eurogruppo e dell'Ecofin che si svolgerà a Lussemburgo giovedì e venerdi prossimi il tema delle gravi conseguenze economiche sui conti pubblici causate dall'impennata dell'inflazione. Lo si apprende da fonti del MEF.



Il fatto che non ci sia uno specifico punto del giorno su "inflazione e regola di spesa" non vuol dire che non sarà in discussione, come già accaduto altre volte, viene spiegato. Nello specifico l'argomento troverà spazio nelle discussioni dell'Eurogruppo al punto dell'ODG "impatto dei mercati dell'energia sull'economia dell'area euro" e in apertura dei lavori dell'Ecofin di venerdì al punto "situazione economica europea in apertura dei lavori venerdì".



Guardando all'agenda, i lavori si apriranno giovedì 8 ottobre alle 15 con la riunione dell'Eurogruppo, presieduta dal ministro greco Kyriakos Pierrakakis. Nel formato ristretto ai Paesi dell'area euro, i ministri prepareranno gli incontri internazionali dei prossimi giorni, cioè le riunioni del Fondo monetario internazionale dal 13 al 15 ottobre e il G20 finanziario del 15, e faranno il punto sull'andamento dei tassi di cambio. Nel formato inclusivo, aperto a tutti i Ventisette, sono in agenda il bilancio annuale dei progressi sull'Unione dei mercati dei capitali, nell'ambito dell'Unione del risparmio e degli investimenti, e una discussione su efficacia ed efficienza della spesa pubblica. Chiude la riunione proprio il punto sull'impatto dei mercati energetici sull'economia dell'area euro. In serata è prevista una cena informale tra i ministri, anch'essa dedicata all'Unione del risparmio e degli investimenti.



Venerdì 9 ottobre la giornata comincerà alle 9 con una colazione informale. I ministri discuteranno della situazione economica e di questioni fiscali e riceveranno un resoconto della riunione dell'Eurogruppo del giorno precedente. Alle 10 si aprirà l'Ecofin, presieduto dal vicepremier e ministro delle Finanze irlandese Simon Harris, con la partecipazione dei commissari Valdis Dombrovskis e Maria Luís Albuquerque. Il piatto forte è l'approvazione della posizione negoziale del Consiglio sul pacchetto per l'integrazione e la vigilanza dei mercati, che rafforza i poteri dell'ESMA, l'autorità europea dei mercati finanziari. Seguirà un confronto sulla competitività del settore bancario, in vista delle proposte legislative che la Commissione presenterà nel primo trimestre 2027. In agenda figurano inoltre l'aggiornamento semestrale della lista UE dei paradisi fiscali, l'impatto economico della guerra in Ucraina e una riflessione sul Semestre europeo 2026. Si parlerà anche dello stato di attuazione del Recovery and Resilience Facility: il termine per raggiungere obiettivi e traguardi è scaduto a fine agosto, finora sono stati erogati circa 440 miliardi e i pagamenti dovranno concludersi entro dicembre.

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