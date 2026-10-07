Milano 6-ott
51.261 0,00%
Nasdaq 0:34
31.225 +0,48%
Dow Jones 6-ott
51.521 +0,49%
Londra 6-ott
10.542 0,00%
Francoforte 6-ott
25.449 0,00%

Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 6/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 6/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 6 ottobre

Composto rialzo per il Nasdaq Composite, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,45%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 27.846, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 27.107,3. L'equilibrata forza rialzista del Nasdaq Composite è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 28.584,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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