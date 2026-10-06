Milano 10:34
51.407 +1,16%
Nasdaq 5-ott
31.076 0,00%
Dow Jones 5-ott
51.268 +0,18%
Londra 10:34
10.578 +0,76%
Francoforte 10:34
25.441 +0,74%

Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 5/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 5/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 5 ottobre

Balza in avanti il Nasdaq Composite, che amplia la performance positiva con un incremento dell'1,05%.

Allo stato attuale lo scenario di breve del Nasdaq Composite rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 27.703,9. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 27.024,1. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 28.383,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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