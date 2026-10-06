Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 5/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 5 ottobre
Balza in avanti il Nasdaq Composite, che amplia la performance positiva con un incremento dell'1,05%.
Allo stato attuale lo scenario di breve del Nasdaq Composite rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 27.703,9. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 27.024,1. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 28.383,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)