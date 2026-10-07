Milano 6-ott
51.261 0,00%
Nasdaq 0:34
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Dow Jones 6-ott
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Londra 6-ott
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Francoforte 6-ott
25.449 0,00%

Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 6/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 6/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 6 ottobre

Piccolo passo in avanti per l'indice svizzero, che porta a casa un misero +0,62%.

La situazione di medio periodo dello SMI (Swiss Market Index) resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 13.871,9. Supporto visto a quota 13.664,4. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 14.079,4.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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