Milano 11:36
49.116 -1,49%
Nasdaq 16-ott
29.188 -2,50%
Dow Jones 16-ott
52.002 -0,34%
Londra 11:36
10.788 -0,86%
Francoforte 11:36
25.344 -1,09%

Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 16/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 16/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 16 ottobre

Modesto recupero sui valori precedenti per l'indice svizzero, che conclude in progresso dello 0,29%.

Tecnicamente, lo SMI (Swiss Market Index) è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 14.562,5, mentre il supporto più immediato si intravede a 14.049. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 15.075,9.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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