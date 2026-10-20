Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 19/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 19 ottobre
Seduta sostanzialmente invariata per l'indice svizzero, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,16%.
L'esame di breve periodo dello SMI (Swiss Market Index) classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 14.530,9 e primo supporto individuato a 14.067,1. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 14.994,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)