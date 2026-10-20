Milano 19-ott
49.086 0,00%
Nasdaq 19-ott
29.529 +1,17%
Dow Jones 19-ott
51.966 -0,07%
Londra 19-ott
10.765 0,00%
Francoforte 19-ott
25.320 0,00%

Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 19/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 19/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 19 ottobre

Seduta sostanzialmente invariata per l'indice svizzero, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,16%.

L'esame di breve periodo dello SMI (Swiss Market Index) classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 14.530,9 e primo supporto individuato a 14.067,1. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 14.994,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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