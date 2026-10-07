Milano 17:35
49.972 -2,51%
Nasdaq 18:43
31.084 -0,45%
Dow Jones 18:43
51.170 -0,68%
Londra 17:35
10.459 -0,79%
Francoforte 17:35
25.104 -1,35%

Borsa: Chiusura negativa per Parigi, in ribasso dell'1,22%

Il CAC40 termina a 7.769,21 punti

In breve, Finanza
Borsa: Chiusura negativa per Parigi, in ribasso dell'1,22%
Seduta in calo per Parigi, che retrocede dell'1,22% e chiude a 7.769,21 punti.
Condividi
```