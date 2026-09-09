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Borsa: Debole avvio per Francoforte, in calo dello 0,53%

Il DAX apre appena sotto la parità a 25.870,98 punti

In breve, Finanza
Borsa: Debole avvio per Francoforte, in calo dello 0,53%
Lieve ribasso per l'indice della Borsa di Francoforte, in flessione dello 0,53%, a quota 25.870,98 in apertura.
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