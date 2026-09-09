Milano
14:41
51.650
-1,01%
Nasdaq
8-set
29.508
0,00%
Dow Jones
8-set
52.786
-1,18%
Londra
14:41
10.694
-1,09%
Francoforte
14:41
25.602
-1,56%
Mercoledì 9 Settembre 2026, ore 14.58
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Debole avvio per Francoforte, in calo dello 0,53%
Borsa: Debole avvio per Francoforte, in calo dello 0,53%
Il DAX apre appena sotto la parità a 25.870,98 punti
In breve
,
Finanza
09 settembre 2026 - 09.03
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Lieve ribasso per l'indice della Borsa di Francoforte, in flessione dello 0,53%, a quota 25.870,98 in apertura.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Debole avvio per Francoforte, in calo dello 0,41%
Borsa: Debole avvio per Francoforte, in calo dello 0,40%
Borsa: Inizio di seduta fiacco per Francoforte (-0,42%)
Borsa: Inizio di seduta fiacco per Francoforte (-0,32%)
Argomenti trattati
Borsa
(1216)
·
Francoforte
(288)
Titoli e Indici
DAX
-1,67%
Altre notizie
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Francoforte, +0,21%
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Francoforte, +0,56%
Borsa: Debole avvio per Shanghai, in calo dello 0,59%
Borsa: Debole avvio per Madrid, in calo dello 0,00%
Borsa: Debole avvio per Madrid, in calo dello 0,07%
Borsa: Debole avvio per Milano, in calo dello 0,20%
Guide
Piattaforme di investimento: come scegliere tra costi, sicurezza, ordini e regime fiscale
Una piattaforma di investimento consente di comprare e vendere strumenti finanziari, come azioni, ETF, obbligazioni, fondi, certificati e derivati.
leggi tutto