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Più Medical conferisce incarico di Specialist e Corporate Broker a Intermonte

Finanza
Più Medical conferisce incarico di Specialist e Corporate Broker a Intermonte
(Teleborsa) - Più Medical, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nello sviluppo e gestione di farmacie e servizi integrati per la salute, ha conferito l'incarico di Operatore Specialista e Corporate Broker a Intermonte SIM, con decorrenza 1° dicembre 2026. Intermonte SIM subentrerà nel ruolo di Operatore Specialista a Banca Investis e nel ruolo di Corporate Broker a Value Track SIM, che ricopriranno i rispettivi incarichi fino al 30 novembre 2026.
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