Diasorin conclude il buyback, acquisti per 250 milioni di euro

(Teleborsa) - Diasorin ha comunicato di aver acquistato il 5 ottobre 2026 ulteriori 40.523 azioni proprie al prezzo medio di 75,8104 euro per un controvalore di 3.072.062,95 euro, concludendo il programma di buyback avviato il 27 gennaio 2026 e finalizzato all'annullamento delle azioni acquistate, senza riduzione del capitale, a beneficio degli azionisti.



Nell'ambito del programma, la società ha acquistato complessivamente 3.790.952 azioni proprie, pari al 6,78% del capitale sociale, per un controvalore di 249.999.986,67 euro, raggiungendo di fatto l'esborso massimo previsto di 250 milioni.



Considerando anche le azioni già detenute in portafoglio, Diasorin possiede complessivamente 6.683.050 azioni proprie, pari all'11,95% del capitale sociale.

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