Azimut, conclusa la prima tranche del buyback da 250 milioni di euro

(Teleborsa) - Azimut Holding ha comunicato di aver acquistato, tra il 26 e il 30 ottobre 2026, complessivamente 701.907 azioni proprie al prezzo medio di 34,9603 euro per azione, per un controvalore pari a 24.538.864,15 euro. Gli acquisti rientrano nella prima tranche del programma di buyback e sono stati effettuati da Goldman Sachs International, in qualità di intermediario indipendente.



Con le operazioni del 28 ottobre si è conclusa la prima tranche del programma con il sostanziale raggiungimento dell'importo massimo previsto di 250 milioni di euro. Dall'avvio del buyback Azimut ha acquistato complessivamente 6.767.189 azioni ordinarie al prezzo medio ponderato di 36,9429 euro, per un controvalore totale di 249.999.251,39 euro. La società intende annullare le azioni acquistate nella prima tranche, previa delibera del CdA.



Al 30 ottobre la società deteneva 7.273.496 azioni proprie, pari al 5,0773% del capitale sociale.





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