Eni, buyback da 100 milioni di euro nella seconda tranche

(Teleborsa) - Eni ha acquistato, tra il 28 settembre e il 2 ottobre 2026, complessivamente 4.137.494 azioni proprie, pari allo 0,14% del capitale sociale, a un prezzo medio ponderato di 24,1692 euro per azione e per un controvalore pari a 99.999.941,18 euro.



Gli acquisti rientrano nella seconda tranche del programma di buyback deliberato dall'assemblea del 6 maggio 2026, finalizzato a riconoscere agli azionisti un'ulteriore remunerazione rispetto alla distribuzione dei dividendi.



Dall'avvio del programma, l'8 maggio 2026, la Società del Cane a sei zampe ha acquistato complessivamente 77.277.221 azioni proprie, pari al 2,55% del capitale, per un controvalore di 1.754.915.622,72 euro.



Considerando anche le azioni già in portafoglio, Eni detiene complessivamente 164.105.328 azioni proprie, pari al 5,42% del capitale sociale.

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