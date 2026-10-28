Eni prosegue il buyback e raggiunge il 5,81% del capitale sociale

(Teleborsa) - Eni ha comunicato di aver acquistato, tra il 19 e il 23 ottobre 2026, complessivamente 3.772.376 azioni proprie, pari allo 0,13% del capitale sociale, a un prezzo medio ponderato di 26,5085 euro per azione, per un controvalore pari a 99.999.920,28 euro.



Gli acquisti rientrano nella seconda tranche del programma di buyback deliberato dall'assemblea del 6 maggio 2026, finalizzato a riconoscere agli azionisti un'ulteriore remunerazione rispetto alla distribuzione dei dividendi.



Dall'avvio del programma, l'8 maggio 2026, la Società del Cane a sei zampe ha acquistato un totale di 89.030.488 azioni proprie, pari al 2,94% del capitale, per un controvalore pari a 2.054.915.300,42 euro.



Considerando anche le azioni già in portafoglio, Eni detiene complessivamente 175.858.595 azioni proprie, pari al 5,81% del capitale sociale.

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