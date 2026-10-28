Milano 14:53
49.689 +0,12%
Nasdaq 14:53
29.654 +0,01%
Dow Jones 14:53
52.424 +0,09%
Londra 14:53
10.702 +0,15%
Francoforte 14:53
25.654 +0,25%

Eni prosegue il buyback e raggiunge il 5,81% del capitale sociale

Azioni proprie, Finanza
Eni prosegue il buyback e raggiunge il 5,81% del capitale sociale
(Teleborsa) - Eni ha comunicato di aver acquistato, tra il 19 e il 23 ottobre 2026, complessivamente 3.772.376 azioni proprie, pari allo 0,13% del capitale sociale, a un prezzo medio ponderato di 26,5085 euro per azione, per un controvalore pari a 99.999.920,28 euro.

Gli acquisti rientrano nella seconda tranche del programma di buyback deliberato dall'assemblea del 6 maggio 2026, finalizzato a riconoscere agli azionisti un'ulteriore remunerazione rispetto alla distribuzione dei dividendi.

Dall'avvio del programma, l'8 maggio 2026, la Società del Cane a sei zampe ha acquistato un totale di 89.030.488 azioni proprie, pari al 2,94% del capitale, per un controvalore pari a 2.054.915.300,42 euro.

Considerando anche le azioni già in portafoglio, Eni detiene complessivamente 175.858.595 azioni proprie, pari al 5,81% del capitale sociale.
Condividi
```