Eni, acquistate azioni proprie per 115 milioni di euro tra il 9 e il 13 novembre 2026

(Teleborsa) - Eni ha comunicato di aver acquistato sull'Euronext Milan, tra il 9 e il 13 novembre 2026, complessive 4.564.541 azioni proprie, pari allo 0,15% del capitale sociale, al prezzo medio ponderato di 25,1942 euro per azione, per un controvalore pari a 114.999.944,67 euro.



Gli acquisti rientrano nella seconda tranche del programma di buyback deliberato dall'Assemblea il 6 maggio 2026.



Il gruppo energetico ha inoltre reso noto di aver acquistato dall'avvio del programma, l'8 maggio 2026, 102.328.693 azioni proprie (3,38% del capitale sociale) per un controvalore complessivo di 2.399.915.114,82 euro. In totale la società detiene 189.156.800 azioni proprie, pari al 6,25% del capitale sociale.







Per la creazione di questo contenuto, il Redattore si è avvalso dell'assistenza di strumenti basati sulla IA.

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