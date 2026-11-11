Eni, azioni proprie al 6,10% del capitale sociale

(Teleborsa) - Eni ha comunicato di aver acquistato tra il 2 e il 6 novembre 2026 sull'Euronext Milan complessivamente 4.455.629 azioni proprie. Il quantitativo corrisponde allo 0,15% del capitale sociale. Il prezzo medio ponderato è stato di 25,8100 euro per azione, per un controvalore complessivo di 114.999.935,11 euro.



Gli acquisti rientrano nella seconda tranche del programma di buyback deliberato dall'Assemblea il 6 maggio 2026.



Dall'avvio del programma, l'8 maggio 2026, la società ha riacquistato 97.764.152 azioni, pari al 3,23% del capitale, per 2.284.915.170,15 euro. Con le azioni proprie già in portafoglio, Eni detiene 184.592.259 azioni proprie, pari al 6,10% del capitale sociale.







Per la creazione di questo contenuto, il Redattore si è avvalso dell'assistenza di strumenti basati sulla IA.

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