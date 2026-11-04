Eni accelera sul riacquisto di azioni proprie: investiti 115 milioni di euro dal 26 al 30 ottobre 2026

(Teleborsa) - Eni ha comunicato di aver acquistato tra il 26 e il 30 ottobre 2026 sull'Euronext Milan, complessivamente 4.278.035 azioni proprie, pari allo 0,14% del capitale sociale, al prezzo medio ponderato di 26,8815 euro per azione, per un controvalore complessivo di 114.999.934,62 euro.



Le operazioni rientrano nella seconda tranche del programma di buyback deliberato dall'Assemblea del 6 maggio 2026.



Dall'avvio del programma, l'8 maggio 2026, la società del Cane a sei zampe ha acquistato 93.308.523 azioni proprie (3,08% del capitale) per 2.169.915.235,04 euro. Eni detiene complessivamente 180.136.630 azioni proprie, pari al 5,95% del capitale sociale.









Per la creazione di questo contenuto, il Redattore si è avvalso dell'assistenza di strumenti basati sulla IA.

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