FiberCop porta la fibra ottica nel Comune di Buttrio

(Teleborsa) - La fibra di FiberCop raggiunge il Comune di Buttrio grazie alla campagna "Fatti della stessa fibra", che si propone di portare una connessione veloce, affidabile e sostenibile ultima generazione (FTTH) nelle abitazioni dei cittadini e nelle imprese locali. L’iniziativa, interamente finanziata da FiberCop, ha preso il via con la firma del protocollo d’intesa con l’Amministrazione comunale.



Dopo il primo incontro di presentazione alla cittadinanza dello scorso luglio, il 19 novembre sarà fatto il punto sull’iniziativa, che permetterà di coprire l'intero territorio comunale con una rete ultraveloce, in grado i accelerare i processi di digitalizzazione di cittadini, imprese e pubblica amministrazione, consentendo la fruizione di servizi innovativi, quali lo streaming in 4K/8K, lo smart working, la gestione smart delle abitazioni attraverso dispositivi per la domotica, la telemedicina e altri servizi digitali per la gestione del traffico, dell’illuminazione pubblica e il monitoraggio ambientale.



"L’Amministrazione comunale ha accolto con grande interesse la proposta di FiberCop, finalizzata alla digitalizzazione dell’intero territorio attraverso la fibra ultraveloce portata direttamente nelle abitazioni e nelle imprese, senza costi per cittadini e attività", commenta il Sindaco di Buttrio Eliano Bassi, aggiungendo "si tratta di un importante passo avanti verso un’indispensabile modernizzazione del Comune e ringraziamo FiberCop per questa opportunità. L’incontro con la cittadinanza e gli imprenditori sarà l’occasione per approfondire i dettagli dell’iniziativa e illustrarne i vantaggi".



La predisposizione alla connessione in fibra ottica sarà effettuata senza costi per i cittadini e per le imprese: un tecnico di FiberCop, previo appuntamento, installerà la borchia ottica all’interno dell’unità immobiliare, dopodichè l’utente potrà rivolgersi al proprio operatore telefonico per richiedere l’attivazione del servizio internet ultraveloce.



I lavori per la posa della fibra sono in fase di avvio nella zona artigianale e in località Vicinale ed interesseranno progressivamente le aree individuate dal piano di sviluppo della rete secondo un programma concordato con l’Amministrazione comunale. Per la posa della fibra ottica saranno utilizzate, laddove possibile, le infrastrutture già esistenti adottando tecniche innovative a basso impatto ambientale.

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