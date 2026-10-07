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Francoforte: si concentrano le vendite su Siemens Energy

Migliori e peggiori
Francoforte: si concentrano le vendite su Siemens Energy
(Teleborsa) - Retrocede il leader delle energie rinnovabili, con un ribasso del 2,16%.

Il trend di Siemens Energy mostra un andamento in sintonia con quello del DAX. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.


La tendenza di breve di Siemens Energy è in rafforzamento con area di resistenza vista a 145,6 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 143,3. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 148.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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