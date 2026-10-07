gAIn360, cooptato l'amministratore indipendente Giuseppe Francesco Italiano

Dopo dimissioni De Paoli

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di gAIn360 , a seguito delle dimissioni rassegnate il 1° ottobre scorso dal consigliere indipendente Alberto Maria Giuseppe De Paoli, ha deliberato la cooptazione di Giuseppe Francesco Italiano quale nuovo membro del board, con la qualifica di amministratore indipendente.



Il presidente Edoardo Narduzzi, ha dichiarato: "Ringraziamo il Dott. De Paoli per il contributo offerto e diamo il benvenuto al Prof. Italiano, le cui competenze rafforzeranno ulteriormente la governance della Società. Il professor Italiano è uno dei maggiori esperti di AI non solo in Italia e la sua esperienza sarà importante anche nell’aiutarci a capire come le nuove tecnologie possono abilitare nuovi modelli di business Agentic AIcentrici".

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