Gruppo San Donato completa rafforzamento CdA con ingresso Elisabetta Belloni

(Teleborsa) - Gruppo San Donato annuncia oggi l’ingresso dell’Ambasciatore Elisabetta Belloni nel Consiglio di amministrazione in qualità di membro indipendente. Con la sua nomina salgono a quattro i consiglieri indipendenti, che rappresentano adesso la maggioranza in Cda. L’Ambasciatore Belloni insieme a Giuseppe Tinelli, Marcella Panucci e Stefano Firpo affiancano il Presidente Marco Rotelli, il Presidente onorario Gilda Gastaldi Rotelli, il Vicepresidente Nicola Grigoletto e l’Amministratore Delegato Marco Centenari nello sviluppo delle attività che costituiscono il cuore di Gruppo San Donato: assistenza sanitaria, ricerca scientifica e didattica universitaria.



"Siamo orgogliosi di accogliere l’Ambasciatore Elisabetta Belloni nel nostro Consiglio di amministrazione. Il suo profilo internazionale e la sua capacità di costruire collaborazioni durature tra istituzioni completano la nostra squadra e rispondono alla nostra ambizione di dare più forza alle eccellenze che abbiamo costruito in Italia", ha dichiarato Marco Rotelli, Presidente di Gruppo San Donato.



"Vogliamo che i nostri ospedali siano sempre più riconosciuti nel mondo per l’instancabile lavoro che medici e ricercatori fanno ogni giorno. Affermarci ulteriormente come punto di riferimento internazionale ci permetterà di dare più spazio alla ricerca e di migliorare le cure che offriamo. La centralità del paziente è il motore della nostra crescita. È da questo principio che nasce il nostro impegno a curare meglio un numero sempre maggiore di persone".





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