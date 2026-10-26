Xenia, ricavi totali in crescita del 62% nel terzo trimestre

Beneficiano del contributo delle nuove strutture leisure nel pieno della stagione estiva e del Tour Operator Incoming ex Italica Turismo

(Teleborsa) - Nel terzo trimestre 2026 Xenia Hôtellerie Solution ha registrato ricavi totali gestionali pari a 30,49 milioni di euro, in crescita del 62,01% rispetto al terzo trimestre 2025 (18,82 milioni di euro). Nei primi nove mesi dell'anno i ricavi raggiungono 73,89 milioni di euro, in crescita del 41,63% rispetto allo stesso periodo del 2025 (52,17 milioni di euro).



E' quanto emerge dalla lettura di alcuni KPI gestionali, non sottoposti a revisione contabile. La crescita del trimestre riflette principalmente l'ampliamento del perimetro, con il contributo delle nuove strutture leisure nel pieno della stagione estiva e del Tour Operator Incoming ex Italica Turismo, oltre che l’andamento positivo a parità di perimetro (like for like).



Phi Hotels registra nel trimestre ricavi per 12,55 milioni di euro (+120,56%). A parità di perimetro la catena alberghiera cresce del 6,15%.



La linea di business Accommodation registra nel trimestre ricavi per 17,94 milioni di euro (+36,63%). La crescita like for like è pari al 7,44%.



L'EBITDA stimato gestionale del terzo trimestre è positivo per 1,745 milioni di euro, pari al 5,72% dei ricavi del trimestre. Il risultato Q3 contribuisce a riassorbire in buona parte il dato negativo del primo semestre: nei primi nove mesi l’EBITDA stimato gestionale è negativo per -0,101 milioni di euro, rispetto a 0,733 milioni di euro nei primi nove mesi del 2025.



Con il supporto degli advisor, la società prosegue il percorso di revisione e ottimizzazione del perimetro attuale, con l’obiettivo di accelerare il miglioramento strutturale della marginalità e rafforzare il posizionamento dei brand della società.



Cooptazione consigliere

Il CdA, con delibera approvata dal Collegio Sindacale, ha cooptato Rosina (detta Rosalba) Veltri quale consigliere indipendente, in

sostituzione di Cristina Sgubin, che ha rassegnato le proprie dimissioni per sopraggiunti impegni professionali, come reso noto il 22 ottobre scorso.



Inoltre, il Consiglio ha integrato il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, nominando la stessa Veltri quale componente in sostituzione di Sgubin. Il Comitato risulta pertanto composto da Vanessa Sobrero (presidente), Francesco Amicucci e Rosalba Veltri.

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