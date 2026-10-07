HSBC, verso pesanti tagli al personale della gestione patrimoniale nel Regno Unito

Nell'ambito di un ampio piano di utilizzo dell'intelligenza artificiale

(Teleborsa) - HSBC Holdings prevede di tagliare circa metà dei posti di lavoro di dirigenti e personale specializzato nella sua divisione di gestione patrimoniale nel Regno Unito, riducendo inoltre di quasi il 70% il numero dei consulenti finanziari.



E' quanto riporta Bloomberg specificando che questa riduzione della forza lavoro rientra nell'ambito di un più ampio piano di utilizzo dell'intelligenza artificiale per assistere in modo più efficiente la clientela nonché di abbattimento dei costi e di semplificazione avviato dall'amministratore delegato di HSBC, Georges Elhedery, da quando ha assunto la carica nel settembre 2024.



Lo stesso AD aveva espresso ad agosto, in un'intervista al provider finanziario, il proprio supporto al fatto che l'intelligenza artificiale sia utile per incrementare la produttività, affermando che sarebbe "estremamente felice" se i dipendenti di HSBC riuscissero a diventare più produttivi grazie all'uso di strumenti AI e che monitora personalmente le spese relative a token e licenze software.

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