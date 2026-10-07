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In vendita il comparto utility in Italia (-1,17%)

Finanza, Indici settoriali
In vendita il comparto utility in Italia (-1,17%)
(Teleborsa) - Rosso per il settore utility italiano che si discosta da un andamento in lieve salita dell'indice Utilities dell'Area Euro.

Il FTSE Italia Utilities ha chiuso a quota 47.785,7 in calo di 567,1 punti, rispetto alla chiusura precedente. In lieve rialzo l'indice EURO STOXX Utilities, che si ferma a 557, dopo un inizio di seduta a 554.

Tra le azioni italiane a grande capitalizzazione dell'indice utility, chiusura negativa per Hera, con un ribasso dell'1,61%.

Seduta negativa per Italgas, che chiude le contrattazioni con una perdita dell'1,54%.

Tra le azioni del Ftse MidCap, pesante Alerion Clean Power, che chiude gli scambi con un -4,39%.

Frazionale ribasso per Ascopiave, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,92%.

Giornata fiacca per ERG, che archivia la seduta con un ribasso dello 0,81%.

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