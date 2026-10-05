Milano 17:35
50.818 +0,66%
Nasdaq 19:11
31.011 +0,66%
Dow Jones 19:11
51.249 +0,14%
Londra 17:35
10.498 +0,34%
Francoforte 17:35
25.254 +0,09%

Sotto la parità il settore utility italiano (-0,66%)

Finanza, Indici settoriali
Sotto la parità il settore utility italiano (-0,66%)
(Teleborsa) - Si è mosso poco sotto i livelli della vigilia il comparto utility in Italia, mentre l'indice Utilities dell'Area Euro registra un buon rialzo.

Il FTSE Italia Utilities ha chiuso a quota 47.934,5, in ribasso di 316,3 punti rispetto alla chiusura precedente, mentre l'indice EURO STOXX Utilities si ferma a 554, dopo aver avviato gli scambi a 550.

Tra le azioni italiane a grande capitalizzazione dell'indice utility, seduta in ribasso per Italgas, che porta a casa un decremento dell'1,53%.

Performance infelice per Hera, che chiude la giornata del 5 ottobre con una variazione percentuale negativa dell'1,08% rispetto alla seduta precedente.

Tra i titoli a media capitalizzazione del comparto utility, sottotono ERG, che chiude la seduta con un calo dell'1,77%.
Condividi
```