Sotto la parità il settore utility italiano (-0,66%)
(Teleborsa) - Si è mosso poco sotto i livelli della vigilia il comparto utility in Italia, mentre l'indice Utilities dell'Area Euro registra un buon rialzo.
Il FTSE Italia Utilities ha chiuso a quota 47.934,5, in ribasso di 316,3 punti rispetto alla chiusura precedente, mentre l'indice EURO STOXX Utilities si ferma a 554, dopo aver avviato gli scambi a 550.
Tra le azioni italiane a grande capitalizzazione dell'indice utility, seduta in ribasso per Italgas, che porta a casa un decremento dell'1,53%.
Performance infelice per Hera, che chiude la giornata del 5 ottobre con una variazione percentuale negativa dell'1,08% rispetto alla seduta precedente.
Tra i titoli a media capitalizzazione del comparto utility, sottotono ERG, che chiude la seduta con un calo dell'1,77%.
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