In vendita il settore utility italiano (-1,13%)
(Teleborsa) - Rosso per il comparto utility in Italia che si discosta da un andamento in lieve salita dell'indice Utilities dell'Area Euro.
Il FTSE Italia Utilities ha chiuso a quota 48.544,1 in calo di 554,3 punti, rispetto alla chiusura precedente. In lieve rialzo l'indice EURO STOXX Utilities, che si ferma a 559, dopo un inizio di seduta a 560.
Tra le azioni italiane a grande capitalizzazione dell'indice utility, giornata incolore per Hera, che chiude la giornata del 23 settembre con una variazione percentuale negativa dell'1,32% rispetto alla seduta precedente.
Performance infelice per Italgas, che chiude la giornata del 23 settembre con una variazione percentuale negativa dell'1,31% rispetto alla seduta precedente.
Tra le azioni del Ftse MidCap, chiusura negativa per Acea, con un ribasso del 2,15%.
Seduta negativa per ERG, che chiude le contrattazioni con una perdita dell'1,97%.
Chiusura in rosso per Ascopiave, che termina la seduta segnando un calo dell'1,85%.
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