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Londra: giornata depressa per HSBC Holdings

Migliori e peggiori, In breve
Londra: giornata depressa per HSBC Holdings
Pressione sulla società di servizi bancari e finanziari, che tratta con una perdita del 3,64%.
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