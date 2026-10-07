Londra: giornata depressa per Informa
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per l'azienda attiva nell'intelligence aziendale, editoria accademica ed eventi, che presenta una flessione del 2,66% sui valori precedenti.
Il movimento di Informa, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE 100, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 8,595 sterline. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 8,719. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 8,843.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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