Londra: giornata depressa per Informa

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per l' azienda attiva nell'intelligence aziendale, editoria accademica ed eventi , che presenta una flessione del 2,66% sui valori precedenti.



Il movimento di Informa , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE 100 , rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.





Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 8,595 sterline. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 8,719. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 8,843.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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