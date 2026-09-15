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Londra: andamento negativo per Informa

Migliori e peggiori
Londra: andamento negativo per Informa
(Teleborsa) - Retrocede l'azienda attiva nell'intelligence aziendale, editoria accademica ed eventi, con un ribasso del 2,21%.

La tendenza ad una settimana di Informa è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


La tendenza di breve di Informa è in rafforzamento con area di resistenza vista a 8,975 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 8,741. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 9,21.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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