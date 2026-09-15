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Londra: calo per Informa

Migliori e peggiori, In breve
Londra: calo per Informa
Rosso per l'azienda attiva nell'intelligence aziendale, editoria accademica ed eventi, che sta segnando un calo del 2,21%.
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