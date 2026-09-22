Londra: andamento sostenuto per Informa

(Teleborsa) - Rialzo marcato per l' azienda attiva nell'intelligence aziendale, editoria accademica ed eventi , che tratta in utile del 2,63% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Informa evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Informa rispetto all'indice.





Lo status tecnico di medio periodo di Informa ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 9,27 sterline. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 9,5, mentre il primo supporto è stimato a 9,05.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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