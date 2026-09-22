Londra: andamento sostenuto per Informa
(Teleborsa) - Rialzo marcato per l'azienda attiva nell'intelligence aziendale, editoria accademica ed eventi, che tratta in utile del 2,63% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Informa evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Informa rispetto all'indice.
Lo status tecnico di medio periodo di Informa ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 9,27 sterline. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 9,5, mentre il primo supporto è stimato a 9,05.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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