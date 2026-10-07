Londra: movimento negativo per Severn Trent

(Teleborsa) - Retrocede la società attiva nella distribuzione di acqua potabile e nel trattamento delle acque reflue , con un ribasso del 2,31%.



Il trend di Severn Trent mostra un andamento in sintonia con quello del FTSE 100 . Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.





L'esame di breve periodo di Severn Trent classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 30,89 sterline e primo supporto individuato a 30,05. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 31,73.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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