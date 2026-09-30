Londra: positiva la giornata per Severn Trent

(Teleborsa) - Bene la società attiva nella distribuzione di acqua potabile e nel trattamento delle acque reflue , con un rialzo del 2,22%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che Severn Trent mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,9%, rispetto a +0,07% del principale indice della Borsa di Londra ).





La tendenza di breve di Severn Trent moderatamente positiva, con area di resistenza individuata a 31,55 sterline e supporto a 31,01. Concreta la possibilità di una reazione verso quota 32,09.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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