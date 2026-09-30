Londra: positiva la giornata per Severn Trent
(Teleborsa) - Bene la società attiva nella distribuzione di acqua potabile e nel trattamento delle acque reflue, con un rialzo del 2,22%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, si nota che Severn Trent mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,9%, rispetto a +0,07% del principale indice della Borsa di Londra).
La tendenza di breve di Severn Trent moderatamente positiva, con area di resistenza individuata a 31,55 sterline e supporto a 31,01. Concreta la possibilità di una reazione verso quota 32,09.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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