Milano 17:35
51.545 -1,60%
Nasdaq 17:45
29.435 -0,04%
Dow Jones 17:45
51.565 -0,41%
Londra 17:40
10.659 -1,45%
Francoforte 17:37
25.304 -1,60%

Borsa: Risultato negativo per Londra, in flessione dell'1,45%

Il FTSE 100 termina gli scambi a 10.659,13 punti

In breve, Finanza
Borsa: Risultato negativo per Londra, in flessione dell'1,45%
Si è mossa in territorio negativo Londra, in ribasso dell'1,45%, archiviando la giornata a 10.659,13 punti.
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