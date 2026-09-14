Milano 17:35
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Londra: movimento negativo per Halma

Migliori e peggiori, In breve
Londra: movimento negativo per Halma
Seduta in ribasso per il fornitore di prodotti che proteggono beni e persone al lavoro, che mostra un decremento del 3,80%.
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