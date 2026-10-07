Londra: performance negativa per HSBC Holdings
(Teleborsa) - Sottotono la società di servizi bancari e finanziari, che passa di mano con un calo dell'1,83%.
La tendenza ad una settimana di HSBC Holdings è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
La situazione di medio periodo di HSBC Holdings resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 14,6 sterline. Supporto visto a quota 14,37. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 14,82.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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