Londra: performance negativa per HSBC Holdings

(Teleborsa) - Sottotono la società di servizi bancari e finanziari , che passa di mano con un calo dell'1,83%.



La tendenza ad una settimana di HSBC Holdings è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





La situazione di medio periodo di HSBC Holdings resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 14,6 sterline. Supporto visto a quota 14,37. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 14,82.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```