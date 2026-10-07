Milano 10:16
50.720 -1,06%
Nasdaq 0:34
31.225 0,00%
Dow Jones 6-ott
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Londra 10:16
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Francoforte 10:16
25.287 -0,64%

Madrid: calo per BBVA

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: calo per BBVA
Si muove verso il basso Banco di Bilbao, con una flessione dell'1,89%.
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