Madrid: calo per BBVA

(Teleborsa) - Si muove verso il basso Banco di Bilbao , con una flessione dell'1,88%.



Lo scenario su base settimanale della banca spagnola rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall' Ibex 35 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo scenario di breve periodo di BBVA evidenzia un declino dei corsi verso area 22,89 Euro con prima area di resistenza vista a 23,1. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 22,79.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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