BPCE entra in Sabadell con il 7% e rafforza le difese della banca spagnola

Il gruppo francese punta a diventare azionista di lungo periodo e potrebbe ottenere un posto nel CdA

(Teleborsa) - La francese BPCE ha acquisito una partecipazione del 7% in Sabadell , diventando uno dei principali azionisti della banca spagnola. L'operazione arriva dopo il tentativo di acquisizione da parte di BBVA e potrebbe contribuire a proteggere Sabadell da future offerte ostili, mentre il consolidamento del settore bancario europeo accelera.



La quota vale circa 1,2 miliardi di euro ai prezzi attuali di mercato. BPCE ha chiarito di voler essere un azionista di lungo periodo e non intende salire oltre il 9,9%.



Intanto sulla piazza di Madrid il titolo Banco de Sabadel punta con decisione al rialzo e mostra una variazione percentuale del 2,50%.



Collaborazione tra le due banche

BPCE e Sabadell hanno annunciato che esploreranno opportunità di collaborazione, in particolare nel corporate e investment banking e nel credito al consumo.



Le discussioni dovrebbero concludersi all'inizio del 2027. Secondo i due istituti, un eventuale accordo permetterebbe a Sabadell di rafforzare la propria crescita in Spagna e a BPCE di consolidare la propria presenza in Europa.



Una mossa anche difensiva

Sabadell sta perseguendo una strategia autonoma dopo la vendita della controllata britannica TSB. Secondo gli analisti, l'ingresso di BPCE potrebbe rafforzare la posizione della banca in vista di eventuali future operazioni di consolidamento.



BPCE punta inoltre a ottenere una rappresentanza nel consiglio di amministrazione di Sabadell, previa autorizzazione delle autorità spagnole ed europee.



Gli analisti di Citi ritengono che l'arrivo di un azionista strategico amichevole possa rafforzare la posizione di Sabadell in eventuali future discussioni sul consolidamento del settore bancario.

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