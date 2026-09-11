Privacy, sanzione di 5,5 milioni di euro a BBVA Italia per messaggi in app nonostante "no" del cliente

(Teleborsa) - Maxi-multa da oltre 5,5 milioni di euro per Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Italia ( BBVA ). Il Garante per la privacy ha sanzionato l'istituto dopo il reclamo di un cliente che, pur avendo manifestato la propria opposizione alla ricezione delle comunicazioni commerciali tramite l'app e poi ribadito il proprio "no" al Servizio clienti, ha continuato a ricevere messaggi promozionali.



Un caso che, secondo l'Autorità, evidenzia una falla nei processi di gestione dei dati. Un errore tecnico che ha impedito, secondo la banca, il corretto allineamento tra i sistemi aziendali e la piattaforma incaricata di governare le comunicazioni commerciali alla clientela. Di conseguenza, il cliente ha continuato a ricevere comunicazioni commerciali non richieste per sette mesi, da ottobre 2025 a maggio 2026.



Un malfunzionamento per il Garante non sufficiente a escludere la responsabilità della banca. L'istruttoria ha inoltre evidenziato ulteriori criticità: la banca non avrebbe fornito al cliente un riscontro corretto nell'esercizio dei suoi diritti, arrivando anche a comunicare informazioni errate sul funzionamento dei trattamenti interni.



La decisione del Garante mette in evidenza un principio di portata più ampia: non è sufficiente che il "no" del cliente venga registrato da un sistema se poi l'organizzazione non è in grado di garantirne l'effettiva applicazione. Il rispetto delle norme sulla privacy, dunque, non può fermarsi alla singola app o al singolo database. I diversi sistemi aziendali devono poter dialogare correttamente e le procedure devono garantire che la scelta del cliente venga rispettata lungo tutte le fasi del trattamento dei dati.



Oltre alla sanzione di oltre 5 milioni e mezzo di euro, il Garante ha prescritto a Banco Bilbao Italia di adottare adeguate misure tecniche e organizzative volte a facilitare l'esercizio dei diritti degli interessati e a garantire una corretta e tempestiva gestione delle loro richieste.





Condividi

```