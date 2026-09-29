BBVA-eDreams, accordo strategico per unire banca digitale e viaggi in Italia e Germania

(Teleborsa) - BBVA Digital Banks ed eDreams ODIGEO hanno avviato un'alleanza strategica per sviluppare esperienze digitali che combinano viaggi e servizi finanziari, partendo da Italia e Germania. Come primo passo, il 28 settembre 2026 è stata lanciata in Germania una campagna esclusiva che offrirà ai nuovi clienti di BBVA Germania un anno gratuito di Opodo Prime Plus (del valore di 119,99 euro), programma di abbonamento che offre sconti su voli, hotel, treni e noleggio auto. I clienti BBVA Germania potranno inoltre effettuare pagamenti con carta in valuta estera senza commissioni di cambio.



L'accordo si inserisce nella strategia di BBVA Digital Banks di ampliare la propria proposta oltre i servizi finanziari tradizionali attraverso alleanze con aziende di diversi settori, mentre eDreams ODIGEO punta a raggiungere una nuova base di clienti della banca digitale.



"Questo accordo con eDreams ODIGEO dà il via a una collaborazione strategica di lungo periodo per arricchire ulteriormente la nostra proposta di valore. I viaggi sono una delle categorie di spesa e di interesse più rilevanti per i nostri clienti", ha dichiarato Murat Kalkan, Global Head di BBVA Digital Banks, aggiungendo che l'obiettivo è "costruire insieme una roadmap" verso "un'esperienza più integrata tra finanza e viaggi".



"Siamo molto orgogliosi di questo accordo con BBVA Digital Banks, che ci permetterà di unire l'esperienza e le competenze delle due aziende per esplorare nuove opportunità nel campo dei viaggi e dei servizi finanziari", ha commentato Frédéric Esclapez, Chief Marketing Officer di eDreams ODIGEO.



(Foto: Gary Lopater su Unsplash )

Condividi

```